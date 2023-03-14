14 марта, 21:57Происшествия
Пострадавший при взрыве автомобиля в Мелитополе глава госпредприятия скончался
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Пострадавший при взрыве автомобиля в Мелитополе глава муниципального транспортного предприятия Иван Ткач скончался. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя экстренных служб Запорожской области.
"Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений", – говорится в сообщении.
Кроме того, число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе увеличилось до трех человек, сообщает ТАСС. В экстренных службах отметили, что травмы получили двое мужчин и женщина.
В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале уточнил, что в результате инцидента пострадали мужчина, женщина и ребенок.
Ранее Рогов сообщил, что два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе в районе Кировского рынка.
Сила взрыва, уничтожившего автомобиль, составила около 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Подрыв осуществили при помощи самодельного взрывного устройства.
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