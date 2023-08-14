Застрявших в Анталье российских туристов вывезут на дополнительном рейсе

Застрявших в Анталье из-за поломки самолета компании Red Wings туристов вывезут в Екатеринбург на дополнительном рейсе. Об этом сообщили в АТОР.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" введет компенсации за задержку рейсов по вине перевозчика в виде бонусных милей, которые смогут получить участники программы "Аэрофлот Бонус". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Александровского.