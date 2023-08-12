Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lada_dance_official

Попавшей в ДТП под Москвой певице Ладе Дэнс провели повторную операцию. Об этом заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

"Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать", – передает ТАСС слова директора Дэнс.

По словам Пудовкина, исполнительница позже запишет видеообращение к своим поклонникам. Также он назвал ее сильным и волевым человеком.

Директор Дэнс отметил, что врачи дают оптимистические прогнозы по отношению к здоровью певицы. Он подчеркнул, что исполнительницу ждет серьезная реабилитация. Пока Дэнс не может самостоятельно двигаться.

Исполнительница попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

После инцидента ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Пудовкин 8 августа сообщал об ухудшении состояния певицы после проведения второй операции на лице для оптимизации имеющихся разрывов и порезов.

Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы