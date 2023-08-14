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18:33

Происшествия

Один человек пострадал при взрыве холодильника в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Частный мастер пострадал при взрыве холодильника в квартире в апарт-комплексе "Лайнер" на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина прибыл в квартиру для оказания услуг по ремонту бытовой техники. В ходе проведения работ произошел взрыв, в результате чего ему потребовалась помощь медиков. Сейчас его осматривают специалисты.

"Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – говорится в сообщении прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире дома на Ходынском бульваре. Прибывшие на место спасатели установили, что причиной происшествия стал хлопок фреона без последующего возгорания. Результатом ЧП стали выбитые стекла в жилом помещении на 15 этаже.

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