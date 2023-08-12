"Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелета к Луне

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Автоматическая станция "Луна-25" провела первую плановую коррекцию траектории перелета к Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление "Роскосмоса".

"Сегодня автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина [входит в госкорпорацию "Роскосмос"], провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли", – говорится в заявлении госкорпорации.

Отмечается, что двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.

"Луна-25" – это первая автоматическая станция с истории современной России. Ракета "Союз-2.1б" вывела автоматическую лунную станцию на суборбитальную траекторию 11 августа. Предварительно, 21 августа станция совершит посадку на Южном полюсе Луны. Это будет первая подобная операция – все предшественницы прилунялись в экваториальной зоне спутника Земли.

Главная цель станции – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

Ранее сообщалось, что российская сторона проинформировала генсека ООН Антониу Гутерриша о ядерных источниках энергии на борту станции "Луна-25". Этого требуют международные обязательства.

Отмечается, что момент посадки автоматической станции "Луна-25" на спутник Земли нельзя будет увидеть невооруженным глазом из-за слишком большого расстояния.