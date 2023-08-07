Главный конструктор российской межпланетной станции рассказал о трудностях разработки

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Основные проблемы проекта межпланетной станции "Луна-25" связаны с массой, рассказал в беседе с RT главный конструктор станции Павел Казмерчук.

"Как известно, масса в космосе – это самый ценный ресурс. Очень жесткие ограничения стояли у нас на массу, поскольку объем бака зафиксирован. Топливо больше заливать некуда. Поэтому мы снижали массу всей остальной конструкции, массу приборов", – объяснил Казмерчук.

Конструктор отметил большое количество решений, которые были применены при разработке станции. В частности, по словам Казмерчука, в рамках проекта конструкторы прибегли к новым технологиям электроэрозионного изготовления зубчатых колес. Это было необходимо, поскольку направленный на антенны привод станции использует зубчатые колеса с очень маленьким модулем. Кроме того, инновационные зубчатые колеса помогли облегчить массу аппарата.

11 августа межпланетная автоматическая станция "Луна-25" впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

Ранее сообщалось о завершении наземных испытаний проекта "Луна-25". Они проходили на космодроме Восточный. Как уточнили создатели станции, наземный комплекс управления уже готов к началу летных испытаний "Луны-25".

Станцию "Луна-25" пристыковали к разгонному блоку на космодроме Восточный