Несколько районов Якутии определили зонами падения частей ракеты-носителя

Фото: телеграм-канал Госкорпорация "Роскосмос"

Территории четырех районов Якутии определили зонами падения отделяющихся частей ракеты-носителя, сообщается в телеграм-канале службы спасения Республики Саха.

Речь идет об Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском и Олекминском районах. Пуск "Союза-2.1б" с космодрома Восточный запланирован на 27 июня в 14:34:49 по московскому времени. Траектория полета проходит через территории южных и западных районов Якутии.

Жителей этих районов призвали быть бдительными, не посещать леса и не покидать территории населенных пунктов.

Служба спасения республики обеспечит безопасность населения и территорий при запуске ракеты-носителя. Сформированы спасательные группы, оснащенные необходимым оборудованием и техникой. Совместно с другими ведомствами запланированы послепусковые и экологические обследования, поиск и эвакуация отделяющихся частей.

23 июня на космодроме Восточный завершилась общая сборка ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2–3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками. Запуск состоится 27 июня.

Аппарат "Метеор-М" позволит решать задачи гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и выполнять множество других функций.

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