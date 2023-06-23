"Роскосмос" сообщил, что запуск спутника "Метеор-М" состоится 27 июня

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" № 2–3 будет запущен с космодрома Восточный 27 июня, вместе с ним на орбиту будут выведены 42 малых космических аппарата. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Роскосмоса".

"Сегодня на космодроме завершена общая сборка ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2–3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками. Вывоз – 24 июня. Пуск – 27 июня в 14:34:49 по московскому времени", – указано в сообщении.

Отмечается, что аппарат "Метеор-М" позволит решать задачи гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и выполнять множество других функций.

Ранее "Роскосмос" сообщал, что первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" выведен на заданную орбиту.

Запуск второго спутника "Кондор-ФКА" запланирован на 2024 год, еще двух – к 2029–2030 годам, уточнили в корпорации.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" состоялся в ночь на 27 мая с космодрома Восточный в Амурской области.



Роскосмос назвал дату запуска первой за полвека станции на Луну