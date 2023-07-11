Автоматическую станцию "Луна-25" доставили на космодром Восточный

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Автоматическая станция "Луна-25" была доставлена на космодром Восточный, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"10 июля станцию отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортом. Перед отправкой станция "Луна-25" прошла приемо-сдаточные и предъявительские испытания", – говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" добавили, что на космодроме она пройдет предполетную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком "Фрегат". Последний также изготавливается НПО имени Лавочкина.

Ранее госкорпорация объявила о старте четвертого открытого отбора в команду космонавтов для россиян до 35 лет. В конкурсе может участвовать любой гражданин РФ при условии соответствия требованиям. Масса тела кандидата должна находиться в диапазоне от 50 до 90 килограммов, а рост варьироваться от 150 до 190 сантиметров.

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