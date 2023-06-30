"Роскосмос" планирует в августе запустить спутник нового поколения "Глонасс-К2"

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"Роскосмос" в августе этого года намерен запустить навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2". Об этом во время встречи с президентом РФ сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Мы поддерживаем группировку ГЛОНАСС. <...> В августе наши планы – запустить аппарат нового поколения "Глонасс-К2", – цитирует его ТАСС.

Борисов отметил, что текущая пусковая программа выполняется без срывов и переносов. Это, по его словам, позволило нарастить российскую космическую группировку до 225 аппаратов, тогда как в минувшем апреле на орбите земли насчитывалось 185 отечественных спутников.

В ходе встречи Владимир Путин обратил внимание на работу частных компаний. Он отметил, что в низкоорбитальной группировке, которой занимаются частные предприятия, наблюдаются проблемы с двигателями, и в этой связи напомнил о предложении главы "Роскосмоса" привлекать их к работе по космосу.

Накануне глава государства в ходе форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" назвал "очень интересной и перспективной" программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями.

