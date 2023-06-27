Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" № 2–3 успешно выведен на орбиту

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На орбиту вывели гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2–3, запущенный с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

Аппарат запустили ракетой-носителем "Союз-2.1б". Он уже добрался до нужной орбиты и отделился от "Фрегата".

"Союз-2.1б" с более чем 40 космическими аппаратами на борту стартовал с космодрома Восточный в 14:34. Спустя примерно 10 минут после старта разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты и продолжил выведение космических аппаратов российского и иностранного производства на околоземную орбиту.

Общая продолжительность полета "Фрегата" составила порядка трех часов. "Метеор-М" № 2–3 используется для отслеживания изменений климата и окружающей среды, мониторинга природных ресурсов, гелиогеофизической обстановки вблизи Земли.

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