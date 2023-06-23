"Роскосмос" разработал образец самого мощного ракетного двигателя в мире

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Научно-производственное объединение "Энергомаш" разработало первый летный двигатель РД-171МВ для ракеты-носителя "Союз-5", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"В июне в НПО "Энергомаш" завершилось изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты "Союз-5". В этом году планируется закончить сборку РД-171МВ для второго носителя и произвести двигатель для третьего", – говорится в сообщении госкорпорации.

При этом, как уточнили в "Роскосмосе", следующим этапом проекта станут межведомственные испытания РД-171МВ и серийная поставка двигателей для "Союзов-5".

Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) провели испытания нового скафандра, который будет использоваться для выходов на лунную поверхность.

Отмечается, что макет скафандра был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" имени академика Гая Северина при участии ЦПК и головного научного института "Роскосмоса" "ЦНИИмаш".

До этого стало известно, что космическая компания SR Space и IT-холдинг Т1 планируют впервые в России запустить в космос частную ракету в этом году.

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