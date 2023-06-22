Российские космонавты приступили к выходу в космос для установки антенны на модуль МКС

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли входной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС) и начали выполнять четвертую по счету за этот год внекорабельную деятельность (ВКД) в рамках российской программы. Госкорпорация ведет прямую трансляцию на своем сайте.

Во время выхода в открытый космос Прокопьев и Петелин должны провести демонтаж модуля "Звезда", которое является оборудованием старой системы связи. После этого космонавты установят новую аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М), заявили в "Роскосмосе".

Отмечается, что в рамках ВКД космонавтам также предстоит снять со "Звезды" научную аппаратуру "Сейсмопрогноз", планшет эксперимента "Импакт" и съемную кассету с образцами материалов, она находилась за бортом станции 19 лет.

В корпорации добавили, что в конце своего выхода в открытое космическое пространство Прокопьев и Петелин доберутся до модуля "Поиск", где демонтируют один из трех контейнеров оборудования "Биориск-МСН".

Предполагается, что космонавты проведут в открытом космосе 6 часов 51 минуту.

Ранее сообщалось, что межведомственная комиссия "Роскосмоса" определила состав экипажей, которые будут готовиться к полету на МКС осенью 2023 года и весной 2024-го.

В экипаж 70 и 71 вошли космонавты "Роскосмоса" Николай Чуб и Олег Кононенко и астронавт NASA Лорал О'Хара. Они отправятся на МКС в сентябре этого года.

В экипаж 21 были включены космонавт госкорпорации Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и гражданка Белоруссии. Они полетят на станцию в марте 2024 года.



Космический корабль "Прогресс МС-23" доставил на МКС 2,5 тонны груза