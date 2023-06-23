Российские космонавты завершили выход в открытый космос

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос, продлившийся более шести часов. Об этом сообщается в трансляции на сайте "Роскосмоса".

В ходе внекорабельной деятельности космонавты установили аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М) на модуль "Звезда". Прокопьев и Петелин также демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов, часть которого они забрали на борт станции.

Космонавты вышли в открытый космос 22 июня в 17:24 по московскому времени. Предполагалось, что они проведут в открытом космосе 6 часов 51 минуту. Однако они справились с поставленными задачами за 6 часов 23 минуты.

Ранее сообщалось, что межведомственная комиссия "Роскосмоса" определила состав экипажей, которые будут готовиться к полету на МКС осенью 2023 года и весной 2024-го.

В экипаж 70 и 71 вошли космонавты "Роскосмоса" Николай Чуб и Олег Кононенко и астронавт NASA Лорал О'Хара. Они отправятся на МКС в сентябре этого года.

В экипаж 21 были включены космонавт госкорпорации Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и гражданка Белоруссии. Они полетят на станцию в марте 2024 года.

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