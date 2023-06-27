Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" стартовала с космодрома Восточный

Фото: youtube.com/tvroscosmos

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с более чем 40 космическими аппаратами на борту, в том числе гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2–3, стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию запуска на своем сайте ведет "Роскосмос".

Спустя примерно 10 минут после старта разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени ракеты и продолжил выведение космических аппаратов российского и иностранного производства на околоземную орбиту.

Ожидается, что общая продолжительность полета "Фрегата" составит порядка трех часов. К настоящему времени он уже вышел на орбиту. Через 50 минут на расчетную орбиту должен выйти "Метеор-М", а остальные 42 спутника – еще через два часа.

Отмечается, что "Метеор-М" № 2–3 используется для отслеживания изменений климата и окружающей среды, мониторинга природных ресурсов, гелиогеофизической обстановки вблизи Земли.

22 июня российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершили выход в открытый космос для установки новой аппаратуры высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации на МКС. Их внекорабельная деятельность продлилась около 6,5 часа.



Российские космонавты завершили выход в открытый космос