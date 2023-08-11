"Великая космическая держава": как мир отреагировал на запуск "Луны-25"

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25". Для России это первая миссия к спутнику Земли почти за 50 лет. Ориентировочно, аппарат должен оказаться на Луне 21 августа. Как на исторический запуск отреагировали во всем мире – в материале Москвы 24.

"Связь стабильная"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный (Амурская область) 11 августа ровно в 2 часа 10 минут 57 секунд. Примерно через час аппарат вышел на траекторию полета к спутнику Земли.

"Служебные и бортовые системы "Луны-25" функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Глава госкорпорации Юрий Борисов назвал запуск успешным. По его словам, это новая страница в освоении спутника Земли.





Юрий Борисов глава "Роскосмоса" Я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится.

Для страны это первая экспедиция к спутнику почти за 50 лет. Миссия должна была состояться еще в 2015 году, но по разным причинам переносилась. По плану 16 августа аппарат выйдет на окололунную орбиту, а ориентировочно 21-го совершит посадку на Южный полюс Луны – район со сложным рельефом местности. Еще никому в мире не удалось приземлиться именно там, подчеркнули в "Роскосмосе".

Интересно, что на окололунной орбите уже находится индийская станция "Чандраян-3", ее приземление на поверхность запланировано на 23 августа. При это в "Роскосмосе" допустили, что российский аппарат все же окажется на Луне первым.



Главная задача "Луны-25" – отработка технологии мягкой посадки. Кроме того, аппарат изучит природные ресурсы спутника, включая воду и грунт. Также станция исследует воздействие на ее поверхность электромагнитных излучений и космических лучей. Вместе с тем на "Луну-25" установили камеры, которые снимут процесс посадки, оседающую пыль и панораму спутника. Вся миссия аппарата рассчитана минимум на год.



На запуске одного аппарата "Роскосмос" останавливаться не собирается. На 2027 год намечена миссия "Луна-26", на 2028-й – "Луна-27", а на 2030-й или позже – "Луна-28". В дальнейшем Россия вместе с Китаем рассмотрит возможность перейти к пилотируемому посещению спутника и строительства там базы. В "Роскосмосе" надеются, что к этой миссии присоединятся многие страны.

"Вы пишете историю"

С запуском "Луны-25" "Роскосмос" поздравила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Замечательно, что наши космические пути вновь пересеклись. Желаем миссиям "Чандраян-3" и "Луна-25" успешно достичь своих целей", – говорится в сообщении ISRO в соцсети Х (бывший Twitter) .

Успех старта первой в истории современной России миссии на Луну показывает способность РФ противостоять давлению Запада, считает обозреватель The Wall Street Journal Энн Симмонс.



Энн Симмонс из комментария пользователей в соцсетях Успех [миссии] может свидетельствовать о способности Москвы преодолевать санкции и продемонстрирует технологическое преимущество [России].

В целом запуск разогрел космическую гонку России и Китая против США и НАТО, говорится в статье европейского издания американской газеты Politicо. Посадка в районе Южного полюса – большой шаг вперед по реализации планов РФ и КНР создать там постоянную базу, убежден автор. Он напомнил, что Штаты и союзники в ближайшие годы хотят отправить на спутник пилотируемую миссию.

В свою очередь, китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь заявил РИА Новости, что состоявшимся запуском Россия продемонстрировала миру – она по-прежнему остается великой космической державой, несмотря на все испытываемые в настоящий момент трудности.

Радостью от успешного запуска "Луны-25" делятся и пользователи соцсетей. Комментаторы со всего мира поздравили россиян и "Роскосмос".

"Прямо прослезился. Неужели мы возвращаемся туда, где не были почти 50 лет? Туда, о чем мечтали в детстве и юности? Туда, без чего невозможно освоение Солнечной системы. Очень хочется увидеть высадку на Луну и первое долговременное поселение там", – пишет один из комментаторов.

"Миллион лайков моей любимой стране России. Гордость", – заявил другой.





из комментария пользователей в соцсетях Наконец-то! Я этого ждал с 2015 года – и ура, все получилось. Слава инженерам, ученым и всем, кто участвовал в этом. Спасибо вам большое за это. Вы пишете историю, и в будущем школьники будут изучать ваши подвиги и гордиться вами.

Индийские пользователи соцсетей также поздравляют Россию с большим космическим достижением.

"Луна-25" скоро встретится с "Чандраяном-3". Представьте, что они приземлятся вместе, это будет история. Поздравляю Россию от Индии", – комментирует пользователь.

Присоединились и пользователи из Канады.



из комментария пользователей в соцсетях Наилучшие пожелания "Луне-25" из Канады! Поздравляем "Роскосмос" с успешным запуском! Очень рад видеть, как эта миссия проводит разведку, в том числе и для будущей лунной базы. С возвращением на Луну, русские друзья!

Еще один пользователь из Калифорнии написал, что его "распирает от радости". Он пожелал России успехов и идти вперед, несмотря ни на что.