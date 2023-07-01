В Минобороны Британии заявили, что Китай может начать добычу ископаемых на Луне

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Глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай уже в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне и в астероидах. Об этом сообщает газета Times.

"Китай выпустил Белую книгу, в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении", – заявил он.

По мнению Годфри, добыча полезных ископаемых на Луне и астероидах станет реальностью "еще при нашей жизни". Он также отметил, что Китай, как и Россия, вкладывает миллиарды долларов освоение космоса и создание космического оружия.

Ранее руководитель НАСА Билл Нельсон заявил, что китайские власти могут заявить о своих правах на лунные территории, если одержат победу в космической гонке с США.

В Китае не согласились с подобными обвинениями. Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что некоторые американские чиновники "высказываются безответственно с целью исказить нормальную и законную космическую деятельность Китая".



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