ЧТЗ увеличил выпуск танковых двигателей на 12% в сравнении с уровнем Холодной войны

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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в первом квартале 2023 года увеличил объем выпуска дизельных двигателей для танков на 12% в сравнении с показателями времен Холодной войны. Такие данные приводятся в телеграм-канале "Уралвагонзавода", в состав которого входит ЧТЗ.

Как отметил директор "Уралвагонзавода" по особым поручениям Игорь Мешков, предприятие вышло на такую производительность впервые. В публикации обращается внимание, что число выпускаемых двигателей пришлось заметно увеличить в условиях спецоперации РФ на Украине.

"За последний год на 30% увеличена численность коллектива. По итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны", – уточнил Мешков.

Этого удалось достичь благодаря грамотной организации производства, подчеркивают в концерне. Там также добавили, что специалисты ЧТЗ круглосуточно трудятся для обеспечения выполнения задач в рамках СВО.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность военной техники и вооружения, которые направляются в зону спецоперации. Заместитель министра Алексей Кузьменков продемонстрировал Шойгу новые современные танки, боевые бронированные машины, специальную технику и автотранспорт, которые были поставлены предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Министр поручил внимательно следить за тем, чтобы снабжение российской армии всем необходимым осуществлялось непрерывно. В штабе объединенной группировки российских войск министр заслушал доклады своих заместителей, а также командующих группировок по текущей обстановке.

