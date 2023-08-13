Научные приборы впервые включили на летящем к Луне российском аппарате

Фото: roscosmos.ru

Научные приборы впервые включили на автоматической станции "Луна-25", которая сейчас следует к естественному спутнику Земли. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование", – говорится в сообщении.

После этого ученые получили первые данные измерений на перелете к Луне, команда уже приступила к их обработке.

Накануне стало известно, что автоматическая станция "Луна-25" осуществила первую плановую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли. Двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.