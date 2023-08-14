Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Специальный навигационный аппарат "Глонасс-К2" вывели на орбиту 7 августа, заявил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", пишет ТАСС.

По его словам, благодаря этому стартовала глубокая модернизация глобальной навигационной системы.

Накануне стало известно, что на автоматической станции "Луна-25", которая летит к естественному спутнику Земли, впервые заработали научные приборы. Исследователям предоставили первые данные измерений на перелете к Луне, ученые в скором времени их расшифруют.

До этого сообщалось, что "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли. Установка станции включилась в 16:00 по московскому времени, проработав 46 секунд.