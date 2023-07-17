Астроном оценил риски столкновения астероида Апофиса с Землей

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Астероид Апофис не представляет опасности для Земли. Об этом Москве 24 сообщил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал, к чему может привести падение на Землю астероида Апофис. По оценкам специалиста, такое событие в состоянии уничтожить сравнимую с Российским регионом территорию. Но при этом оно не вызовет глобальную катастрофу. Предполагается, что Апофис пролетит на расстоянии 32 тысяч километров от Земли весной 2029 года.

По словам Дмитрия Вибе, само сообщение, согласно которому небесное тело пройдет на определенном расстоянии от планеты, уже указывает, что столкновения не будет.





Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН На самом деле параметры орбиты этого астероида сейчас очень хорошо известны и благодаря этому ясно, что ни в каком обозримом будущем столкновение с ним нам не угрожает.

"Чтобы астероид представлял собой угрозу, он должен на Землю упасть. Любое расстояние, на котором он пролетит мимо планеты, является безопасным. Очень любят такую формулировку, что астероид пролетит в опасной близости от Земли. Нет такой опасной близости", – подчеркнул астроном.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на Землю может обрушиться мощная солнечная буря. Это связано с тем, что Солнце к тому времени достигнет пика своего одиннадцатилетнего цикла активности. В результате человечество якобы может столкнуться с "интернет-апокалипсисом".

