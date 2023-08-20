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20 августа, 18:43

Происшествия

Станция "Марьина роща" БКЛ, куда поступала вода из-за ливня, работает в штатном режиме

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Станция столичного метро "Марьина Роща", в вестибюль которой проникла дождевая вода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Московского метрополитена.

В сети распространились кадры, на которых видно, как в вестибюль станции "Марьина роща" Большой кольцевой линии поступает вода. Сейчас станция "Марьина роща" работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.

Подтопленными также оказались несколько торговых центров: магазин техники в московском ТЦ "Парк 11" рядом с метро "Дмитровская" и ТЦ "Шоколад" в Реутове, а на Ленинградском проспекте протекла крыша концертного зала VK Staduim.

Также сообщалось о подтоплениях дорог. Сообщалось о временном перекрытии движения по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели.

Ранее сообщалось о том, что в воскресенье 20 августа в столице выпало около трети месячной нормы осадков. Вероятность повторных ливней в Москве сохранится почти до полуночи.

Также из-за неблагоприятных погодных условий уровень погодной опасности в Москве был повышен до предпоследнего оранжевого уровня. Предупреждение действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника.

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