В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за неблагоприятных погодных условий уровень погодной опасности в Москве повышен до предпоследнего оранжевого уровня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Местами сильный ливень, очень сильный дождь", – говорится в предупреждении Гидрометцентра.

Предупреждение действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника. Оранжевый уровень погодной опасности означает, что велика вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее столичное управление МЧС РФ объявило в Москве экстренное предупреждение из-за грозы. В ближайшие часы в некоторых районах города возможны не только ливни, молнии и гром при порывах ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не находиться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.