МЧС РФ предупредило москвичей о дожде и грозе до конца дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дожди, местами ливни и гроза прогнозируются в Москве до конца воскресенья, 20 августа. Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду, об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

"Гроза, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – отметило ведомство.

Столичный Дептранс посоветовал водителям автомобилей снизить скорость движения, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Также москвичей попросили парковаться вдали от деревьев, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не находиться под деревьями.

"Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток. У москвичей есть как минимум 3–4 часа хорошей погоды, до подхода следующих очагов", – добавил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву на следующей неделе придут переменчивая погода с осадками и похолодание. Температура при этом значительно снизится.

В частности, уточнила специалист, самыми холодными днями на следующей неделе в столице могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа.

"Атмосфера": дождливая погода ожидается в Москве 20 августа