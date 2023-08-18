15:34Общество
Синоптик назвала самые холодные дни на следующей неделе в Москве
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Самыми холодными днями на следующей неделе в Москве могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По ее словам, ночная температура окажется в пределах 10–15 градусов, что характерно для последнего месяца лета. Днем столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов.
"Но все-таки модели показывают, что такой холодной воздух не застоится", – отметила синоптик.
Метеоролог подчеркнула, что после этого значения начнут расти. В конце будущей недели температура поднимется до 18–22 градусов.
"Для этих чисел августа это нормальная температура. Серьезных осадков не ожидается", – добавила она.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве на следующей неделе понизится до 16–20 градусов. Синоптик обратил внимание, что по сравнению с 30-градусной жарой, которая установилась в Москве в настоящее время, температурный фон кардинально изменится.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что купальный сезон завершится в Москве в предстоящие выходные, 19 и 20 августа. По его словам, на будущей неделе столбики термометров ночью понизятся до 10 градусов.
Синоптики сообщили, что к столице приближается грозовой фронт
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