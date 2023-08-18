Синоптик назвала самые холодные дни на следующей неделе в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самыми холодными днями на следующей неделе в Москве могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночная температура окажется в пределах 10–15 градусов, что характерно для последнего месяца лета. Днем столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов.

"Но все-таки модели показывают, что такой холодной воздух не застоится", – отметила синоптик.

Метеоролог подчеркнула, что после этого значения начнут расти. В конце будущей недели температура поднимется до 18–22 градусов.

"Для этих чисел августа это нормальная температура. Серьезных осадков не ожидается", – добавила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве на следующей неделе понизится до 16–20 градусов. Синоптик обратил внимание, что по сравнению с 30-градусной жарой, которая установилась в Москве в настоящее время, температурный фон кардинально изменится.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что купальный сезон завершится в Москве в предстоящие выходные, 19 и 20 августа. По его словам, на будущей неделе столбики термометров ночью понизятся до 10 градусов.



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