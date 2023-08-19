Синоптик спрогнозировал турецкую жару на юге России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов РФ ожидается жара с температурой 33–39 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, подобная температура на 4–6 градусов выше нормы в этих округах и по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции.

В частности, аномальная жара ожидается в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Калмыкии и во всех регионах Северного Кавказа.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе температурный фон в Москве кардинально изменится, и столицу ожидает похолодание до 16–20 градусов.

Как уточнила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, самыми холодными днями на следующей неделе в Москве могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа.

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