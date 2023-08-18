14:16Город
Роспотребнадзор рассказал, где в Москве можно искупаться до конца сезона
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве жители смогут искупаться до завершения купального сезона на 10 пляжах. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.
"С учетом проведенных исследований по состоянию на 17 августа разрешено купание в 10 зонах отдыха: Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО), пляж "Динамо" (САО), Тропарево (ЮЗАО), Путяевский пруд № 1 (ВАО), пляж "Головинские пруды" (САО)", – сказано в заявлении Роспотребнадзора.
Однако в ведомстве добавили, что на пляжах "Левобережный" и Большого Садового пруда пока купаться нельзя. Они используются сейчас только в качестве зоны отдыха. Там стоят знаки о запрете купание, а также ограждающие конструкции.
Купаться в водоемах разрешат только тогда, когда пляжи "Левобережный" и Большого Садового пруда получат хорошие результаты по образцам воды, отмечается в Роспотребнадзоре.
Ранее из-за теплой погоды в столице купальный сезон будет длиться дольше обычного. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале третьей декады августа водоемы прогреются до 20–21 градуса. Синоптик отметил, что такое бывает нечасто.
Москвичам рекомендовали наслаждаться последними жаркими днями лета, так как похолодание начнется в столице с 21 августа.
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