Роспотребнадзор рассказал, где в Москве можно искупаться до конца сезона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве жители смогут искупаться до завершения купального сезона на 10 пляжах. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

"С учетом проведенных исследований по состоянию на 17 августа разрешено купание в 10 зонах отдыха: Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО), пляж "Динамо" (САО), Тропарево (ЮЗАО), Путяевский пруд № 1 (ВАО), пляж "Головинские пруды" (САО)", – сказано в заявлении Роспотребнадзора.

Однако в ведомстве добавили, что на пляжах "Левобережный" и Большого Садового пруда пока купаться нельзя. Они используются сейчас только в качестве зоны отдыха. Там стоят знаки о запрете купание, а также ограждающие конструкции.

Купаться в водоемах разрешат только тогда, когда пляжи "Левобережный" и Большого Садового пруда получат хорошие результаты по образцам воды, отмечается в Роспотребнадзоре.

Ранее из-за теплой погоды в столице купальный сезон будет длиться дольше обычного. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале третьей декады августа водоемы прогреются до 20–21 градуса. Синоптик отметил, что такое бывает нечасто.

Москвичам рекомендовали наслаждаться последними жаркими днями лета, так как похолодание начнется в столице с 21 августа.

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