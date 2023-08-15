Роспотребнадзор вновь разрешил купание в Путяевском пруду № 1 в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный Роспотребнадзор вновь одобрил купание в водоеме на территории зоны отдыха Путяевский пруд № 1. Об этом сообщается на сайте управления.

"Путяевский пруд № 1 – вновь разрешено, знаки о запрете демонтированы", – говорится в сообщении.

Ранее ведомство, помимо Путяевского пруда № 1, ограничило купание горожан на территории еще трех зон отдыха. Ограничительные знаки установили в пределах пляжа Левобережном (САО), пляжа Головинские пруды (САО) и Большого Садового пруда.

Причиной стали неудовлетворительные пробы воды. Купание в водоемах будет разрешено после получения допустимых результатов.



Роспотребнадзор разрешил купание в восьми зонах отдыха в столице