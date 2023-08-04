Зону отдыха в московском парке "Сокольники" закрыли для купания из-за качества воды

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Находящуюся в парке "Сокольники" зону отдыха "Путяевский пруд № 1" временно закрыли из-за качества воды. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу Москве.

"В связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха "Путяевский пруд № 1", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что на территории зоны отдыха установили знаки о запрете купания. Запрет снимут после получения результатов, подтверждающих соответствующее качество воды, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее в Москве запретили купаться в зоне пляжа "Левобережный" и на "Головинских прудах". Причиной санкций также стало низкое качество воды.

Всего в столице есть 38 зон отдыха без организованного купания. Уточняется, что в настоящее время в Большом Садовом пруду купаться нельзя, поскольку качество взятых проб воды оказалось неудовлетворительным.

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