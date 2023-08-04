Роспотребнадзор запретил купание в зоне пляжа "Левобережный" и на "Головинских прудах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в зоне пляжа "Левобережный" и на "Головинских прудах". Соответствующее предупреждение появилось на официальном портале ведомства.

"С 3 августа временно запрещено купание в зонах отдыха пляж "Левобережный" (САО) и пляж "Головинские пруды" (САО)", – сообщается в публикации.

В настоящее время москвичи и гости столицы могут купаться на территории следующих зон отдыха:

Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ);

пляж "Динамо" (Северный административный округ);

Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ);

Мещерское (Западный административный округ);

Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро (Зеленоград);

Тропарево (Юго-Западный административный округ).

Всего в столице есть 38 зон отдыха без организованного купания. Уточняется, что в настоящее время в Большом Садовом пруду купаться нельзя, поскольку качество взятых проб воды оказалось неудовлетворительным.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в Москве внимательно следят за тем, чтобы вода и песок соответствовали установленным санитарным нормам. В случае превышения показателей вредных веществ осуществляется замена песка и проводится очистка воды. Территорию, где пробы оказались плохими, могут временно закрыть для купания.

Также на фоне жары граждан предупреждают, что не стоит купаться в не предназначенных для этого местах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития пляжного отдыха в Москве. По его словам, в городе планируется открыть бассейны в каждом районе и парке. В этом году, напомнил градоначальник, была открыта пляжная зона на набережной Северного речного вокзала, ее объем был увеличен в два раза.

Он также рассказал о зоне отдыха с шестью бассейнами на Нагатинской пойме, назвав ее самой большой в Европе. Собянин пообещал, что Москва сможет стать городом с курортной инфраструктурой, которой постепенно будет становиться больше.



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