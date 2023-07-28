Роспотребнадзор одобрил купание в зоне отдыха "Тропарево" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора вновь одобрило купание в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее служба временно приостановила действие разрешения на купание в водоемах на территории зоны отдыха из-за несоответствия качества воды водоема по санитарно-химическим показателям. Специалисты исследовали пробы воды.

"По состоянию на 28 июля 2023 года по результатам лабораторных исследований вода водоема на территории зоны отдыха "Тропарево" (ЮЗАО), ранее закрытой для купания, отвечает санитарным требованиям. Купание в зоне отдыха "Тропарево" разрешено", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, сейчас для купания в Москве доступны пляж "Динамо", Головинские пруды, Путяевский пруд № 1, "Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3", "Мещерское", Большой городской пруд в Зеленограде, Школьное озеро, а также Черное озеро. При этом первые из двух указанных зон ранее также были закрыты Роспотребнадзором для проверки.



"Жизнь в большом городе": пляжный сезон