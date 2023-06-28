Терапевт рассказал, чем опасно купание в природных водоемах для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Купание в природных водоемах может привести к заражению ребенка сальмонеллой, отравлению нефтепродуктами и другим негативным последствиям для здоровья. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Павла Раменского.

"Речная или морская вода может содержать различные химические вещества, такие как пестициды, удобрения или нефтепродукты, которые могут быть опасны для здоровья детей. Поэтому рекомендуется выбирать места для купания, которые не находятся рядом с промышленными или сельскохозяйственными зонами", – рекомендовал врач.

Если же у ребенка после купания в природном водоеме начали проявляться признаки отравления (тошнота, рвота и другие симптомы), специалист рекомендовал обратиться к врачу.

В частности, в Москве купаться разрешено в 10 водоемах. Перед открытием летнего сезона воду в них проверил Роспотребнадзор. Жители города, помимо прочих, смогут искупаться в Путяевском пруду № 1 (ВАО), Головинскиих прудах (САО), Большом городском пруду (ЗелАО), Школьном озере (ЗелАО) и Черном озере (ЗелАО).



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