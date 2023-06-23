Зону отдыха "Тропарево" временно признали непригодной для купания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор признал временно непригодной для купания зону отдыха "Тропарево", расположенную на юго-западе Москве. Информация появилась на сайте столичного управления ведомства.

Отмечается, что причиной закрытия водоема стало несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. У водоема установили знаки, запрещающие купание.

"После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено", – уточнили в ведомстве.

В Москве осталось 9 природных зон для купания, одобренных Роспотребнадзором. Это Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Путяевский пруд № 1, пляж "Динамо", Школьное озеро, Черное озеро и Большой городской пруд.

Ранее пляжная зона с бассейнами открылась на набережной Северного речного вокзала. Она будет работать до осени.

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