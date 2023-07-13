Роспотребнадзор ввел запрет на купание в Головинских прудах и на пляже "Динамо" в Москве

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Роспотребнадзор временно ограничил купание в зонах отдыха "Головинские пруды" и пляж "Динамо" в Москве в связи с несоответствием качества воды. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

"С 13.07.2023 в связи с несоответствием качества воды водоема по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зонах отдыха "Головинские пруды" (САО) и пляж "Динамо" (САО), выдано предписание о запрете купания", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что купание будет одобрено после получения удовлетворительных результатов анализов воды.

Сейчас для купания в Москве открыты восемь зон отдыха, в том числе Путяевский пруд № 1, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Тропарево и другие. Отдохнуть у воды без купания можно на территориях 38 столичных зон.

В течение летнего сезона Роспотребнадзор осуществляет мониторинг за соблюдением санитарных зон, проводит отбор проб воды и песка. При выявлении нарушений ведомство выдает предписание об улучшении качества материалов, а в случае их невыполнения – временно закрывает зоны.

Помимо этого, за состоянием природных и искусственных водоемов в столице следят три водолазные службы: Управление водолазных работ Мосводостока, водолазная служба Мосводоканала и Московская городская поисково-спасательная служба. Они проводят работы по очистке и углублению дна, обследуют рыбозащитные сооружения и осуществляют другие функции.



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