20:25Город
В Москве девять зон отдыха признаны пригодными для купания
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве девять зон отдыха признаны пригодными для купания. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве заявили, что в столице разрешается купаться в водоемах в следующих зонах отдыха:
- Путяевский пруд № 1 (ВАО);
- пляж "Динамо" (САО);
- Серебряный бор-2 (СЗАО);
- Серебряный бор-3 (СЗАО);
- Тропарево (ЮЗАО);
- Мещерское (ЗАО);
- Большой городской пруд (ЗелАО);
- Школьное озеро (ЗелАО);
- Черное озеро (ЗелАО).
По результатам проверки Роспотребнадзор установил, что нельзя купаться в трех зонах отдыха:
- Левобережье (САО);
- Головинские пруды (САО);
- Большой Садовый пруд (САО).
Отмечается, что качество воды в этих водоемах не соответствует требуемым нормам. Там специалисты установили знаки о запрете купания. Кроме того, зона отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы закрыта на реконструкцию.
Также управление составило список зон отдыха, где москвичи могут отдыхать и принимать солнечные ванные без купания:
- "Голицынский пруд", "Екатерининский пруд", "Красногвардейские пруды", "Калитниковский пруд", "Новодевичьи пруды", "Патриарший пруд", "Пионерский пруд", "Пушкинская набережная реки Москвы" (ЦАО);
- "Ангарские пруды", "Парк Дружба" (САО);
- "Джамгаровский пруд", "Дворцовый (Останкинский) пруд", "Лазоревые пруды № 1, 2", "Пруды № 3–6 на территории ВДНХ", "Садовый пруд" (СВАО);
- "Круглый пруд", "Лебедянский пруд", "Терлецкая дубрава", "Серебряно-Виноградный пруд", "Пруды парка "Радуга" (Большой Графский, Итальянский)", "Черкизовский пруд" (ВАО);
- "Дворцово-парковый ансамбль "Лефортово", "Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды", "Люблинские (Верхний, Нижний) пруды", "Шибаевский пруд" (ЮВАО);
- "Борисовские пруды" (ЮАО);
- "Андреевская набережная реки Москвы" (ЮЗАО);
- "Мазиловский пруд" (ЗАО);
- "Кировская пойма", Парк "Северное Тушино", "Химки-2", "Строгинская пойма" (СЗАО);
- "Декоративный пруд" в 15-м микрорайоне (Михайловский)", "Дунькин пруд" в 12-м микрорайоне, "Пруд "Быково болото", "Заводской пруд" (Зеленый бор), "Нижнекаменский пруд" (Зеленоград);
- "Зона отдыха "Заречье" на реке Десне" (ТиНАО).
В Роспотребнадзоре уточнили, что при обследовании зон отдыха специалисты проводят отбор проб воды водоемов, песка на пляже, детских и спортивных площадках для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.
Кроме того, эксперты оценивают наличие контейнерных площадок, медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и душевых, а также санитарное состояние торговых площадок и пунктов общественного питания.
Внимание обращается и на обеспеченность средствами для дезинфекции туалетов, раздевалок, лежаков. Специалисты также проверяют наличие у администрации пляжей договоров на проведение акарицидных и ларвицидных обработок.
25 мая Роспотребнадзор признал пригодными для купания Путяевский пруд № 1 (ВАО), пляж "Динамо" (САО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО).
Отмечалось, что в ходе проверок Роспотребнадзор традиционно проведет забор проб воды, исследует качество песка, проверит детские и спортивные площадки, а также организует другие работы.
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