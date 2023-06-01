Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве девять зон отдыха признаны пригодными для купания. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что в столице разрешается купаться в водоемах в следующих зонах отдыха:

Путяевский пруд № 1 (ВАО);

пляж "Динамо" (САО);

Серебряный бор-2 (СЗАО);

Серебряный бор-3 (СЗАО);

Тропарево (ЮЗАО);

Мещерское (ЗАО);

Большой городской пруд (ЗелАО);

Школьное озеро (ЗелАО);

Черное озеро (ЗелАО).

Левобережье (САО);

Головинские пруды (САО);

Большой Садовый пруд (САО).

По результатам проверки Роспотребнадзор установил, что нельзя купаться в трех зонах отдыха:Отмечается, что качество воды в этих водоемах не соответствует требуемым нормам. Там специалисты установили знаки о запрете купания. Кроме того, зона отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы закрыта на реконструкцию.

Также управление составило список зон отдыха, где москвичи могут отдыхать и принимать солнечные ванные без купания:

"Голицынский пруд", "Екатерининский пруд", "Красногвардейские пруды", "Калитниковский пруд", "Новодевичьи пруды", "Патриарший пруд", "Пионерский пруд", "Пушкинская набережная реки Москвы" (ЦАО);

"Ангарские пруды", "Парк Дружба" (САО);

"Джамгаровский пруд", "Дворцовый (Останкинский) пруд", "Лазоревые пруды № 1, 2", "Пруды № 3–6 на территории ВДНХ", "Садовый пруд" (СВАО);

"Круглый пруд", "Лебедянский пруд", "Терлецкая дубрава", "Серебряно-Виноградный пруд", "Пруды парка "Радуга" (Большой Графский, Итальянский)", "Черкизовский пруд" (ВАО);

"Дворцово-парковый ансамбль "Лефортово", "Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды", "Люблинские (Верхний, Нижний) пруды", "Шибаевский пруд" (ЮВАО);

"Борисовские пруды" (ЮАО);

"Андреевская набережная реки Москвы" (ЮЗАО);

"Мазиловский пруд" (ЗАО);

"Кировская пойма", Парк "Северное Тушино", "Химки-2", "Строгинская пойма" (СЗАО);

"Декоративный пруд" в 15-м микрорайоне (Михайловский)", "Дунькин пруд" в 12-м микрорайоне, "Пруд "Быково болото", "Заводской пруд" (Зеленый бор), "Нижнекаменский пруд" (Зеленоград);

"Зона отдыха "Заречье" на реке Десне" (ТиНАО).

В Роспотребнадзоре уточнили, что при обследовании зон отдыха специалисты проводят отбор проб воды водоемов, песка на пляже, детских и спортивных площадках для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Кроме того, эксперты оценивают наличие контейнерных площадок, медицинского и спасательного пунктов, раздевалок, туалетов и душевых, а также санитарное состояние торговых площадок и пунктов общественного питания.

Внимание обращается и на обеспеченность средствами для дезинфекции туалетов, раздевалок, лежаков. Специалисты также проверяют наличие у администрации пляжей договоров на проведение акарицидных и ларвицидных обработок.

25 мая Роспотребнадзор признал пригодными для купания Путяевский пруд № 1 (ВАО), пляж "Динамо" (САО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО).

Отмечалось, что в ходе проверок Роспотребнадзор традиционно проведет забор проб воды, исследует качество песка, проверит детские и спортивные площадки, а также организует другие работы.

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