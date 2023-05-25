Столичный Роспотребнадзор признал пригодными для купания четыре городских пляжа

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Столичное управление Роспотребнадзора проверило и признало пригодными для купания четыре городских пляжа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По состоянию на 25.05.2023 уже приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей 4 зоны отдыха с купанием: Путяевский пруд № 1 (ВАО), Пляж "Динамо" (САО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО)", – говорится в сообщении.

Другие потенциальные зоны для купания специалисты ведомства проверяют. Всего в летнем сезоне 2023 года их предъявлено 12, в том числе Большой городской пред, Черное озеро в Зеленограде, зона отдыха в Тропарево и другие.

В ходе проверок Роспотребнадзор традиционно проведет забор проб воды, исследует качество песка, проверит детские и спортивные площадки, а также организует другие работы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в преддверии летнего сезона в Москве подготовят 136 мест отдыха у воды, 13 из которых будут предполагать возможность купания. Одним из обновленных станет Кольский пруд в парке "Яуза" района Свиблово. Его, помимо прочего, очистили от ила и водорослей.

