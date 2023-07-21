16:00Город
В зоне отдыха "Тропарево" временно запретили купаться
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов
Роспотребнадзор с 20 июля временно запретил купаться в зоне отдыха "Тропарево". Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.
"В связи с несоответствием качества воды водоема по санитарно-химическим показателям временно запрещено купание в зоне отдыха "Тропарево", – говорится в сообщении.
Отмечается, что купаться там снова разрешат после улучшения состояния воды и, соответственно, получения удовлетворительных проб.
Между тем на пляже "Динамо" и на Головинских прудах, наоборот, купаться разрешили. Они были временно закрыты с 13 июля. Помимо них, плавать на сегодняшний день разрешено еще в семи местах столицы, а именно:
- Путяевском пруду № 1;
- "Серебряном бору – 2";
- "Серебряном бору – 3";
- "Мещерском";
- Большом городском пруду в Зеленограде;
- Школьном озере;
- Черном озере.
Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили типичную для жары холероподобную микрофлору в реке Темерник в Ростове-на-Дону. Из-за этого был введен запрет на купание и ловлю рыбы в самой реке, в также в Ростовском море и Северном водохранилище.
"Жизнь в большом городе": пляжный сезон
Читайте также