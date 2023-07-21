В зоне отдыха "Тропарево" временно запретили купаться

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор с 20 июля временно запретил купаться в зоне отдыха "Тропарево". Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

"В связи с несоответствием качества воды водоема по санитарно-химическим показателям временно запрещено купание в зоне отдыха "Тропарево", – говорится в сообщении.

Отмечается, что купаться там снова разрешат после улучшения состояния воды и, соответственно, получения удовлетворительных проб.

Между тем на пляже "Динамо" и на Головинских прудах, наоборот, купаться разрешили. Они были временно закрыты с 13 июля. Помимо них, плавать на сегодняшний день разрешено еще в семи местах столицы, а именно:

Путяевском пруду № 1;

"Серебряном бору – 2";

"Серебряном бору – 3";

"Мещерском";

Большом городском пруду в Зеленограде;

Школьном озере;

Черном озере.

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