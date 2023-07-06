Роспотребнадзор выявил холероподобную микрофлору в реке Темерник в Ростове-на-Дону

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Роспотребнадзор выявил типичную для жары холероподобную микрофлору в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону, сообщается на сайте регионального ведомства.

Специалисты усилили мониторинг микробного загрязнения поверхностных водоемов и рек. Лабораторные исследования микрофлоры осуществляются Ростовским противочумным институтом Роспотребнадзора и РосНИПЧИ "Микроб".

"Введено ограничение водопользования (купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд) в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище до завершения полного комплекса лабораторных исследований", – говорится в сообщении.

Кроме того, в городе провели собрание санитарно-противоэпидемической комиссии. По итогам заседания были одобрены меры по недопущению осложнения эпидобстановки. Сейчас в регионе она стабильная, уточнили в ведомстве. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений.

На этом фоне жителям рекомендовали строго соблюдать правила личной гигиены, купаться лишь в разрешенных местах, употреблять только гарантированно безопасную воду и напитки, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, а также соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов.

Накануне ведомство зафиксировало несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Позже стало известно, что два сотрудника погибли.