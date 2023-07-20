Пляжи открыли в Туапсинском районе после подтоплений

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Туапсинском районе Краснодарского края завершили расчистку пляжей от мусора, принесенного сильными ливнями, сообщается в телеграм-канале администрации района.

Пляжи в муниципалитете после подтоплений открыты, однако запрет на купание в море сохраняется до 26 июля. Эту меру ввели для предотвращения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что количество погибших от подтопления на Кубани увеличилось до пяти человек.

Подтопления произошли в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края. 12 июля в населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.

Стало известно о подтоплении 650 придомовых территорий в 11 населенных пунктах в Туапсинском районе. Из них в 290 домовладений зашла вода.

Заваленный мусором после ливней пляж в Туапсе попал на видео