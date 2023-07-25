Собянин рассказал о планах развития пляжного отдыха в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пляжный отдых доступен не только жителям Сочи, такого рода времяпрепровождение может стать постоянной частью жизни москвичей, заявил Сергей Собянин в своем блоге.

Один из жителей города рассказал, что во время отпуска собирался со своей семьей уехать отдыхать на курорты Краснодарского края, однако те оказались переполнены. Он поинтересовался, будут ли созданы в качестве альтернативы зоны отдыха в столице.

По словам Собянина, в Москве планируется открыть бассейны в каждом районе и парке. В этом году, напомнил он, была открыта пляжная зона на набережной Северного речного вокзала, ее объем был увеличен в два раза.

Он также рассказал о зоне отдыха с шестью бассейнами на Нагатинской пойме, назвав ее самой большой в Европе.

Собянин пообещал, что Москва сможет стать городом с курортной инфраструктурой, которой постепенно будет становиться больше.

Ранее Роспотребнадзор одобрил десять столичных зон отдыха, на которых горожане могут искупаться. Отмечается, что с начала лета ведомство провело 7,9 тысячи исследований.

По их итогам безопасными для купания оказались: Путяевский пруд № 1, пляж "Динамо", Головинские пруды, "Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3", "Мещерское" и другие места.



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