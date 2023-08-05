Двоих человек спасли на Терлецком и Шибаевском прудах на востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Спасатели вытащили из воды двоих человек на Терлецком и Шибаевском прудах в Восточном административном округе столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Отмечается, что дежурная смена поисково-спасательной станции "Кузьминки" подняла 43-летнюю женщину с толщи воды 4 августа. Она находилась в 50 метрах от берега. После инцидента она отправилась домой.

Добавляется, что работники поисково-спасательной станции "Терлецкая" подняли на борт катера мужчину 1969 года рождения. Его передали наряду полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В сообщении подчеркнули, что пострадавшим была оказана первая помощь на поисково-спасательных станциях, госпитализация им не понадобилась. Причинами происшествий стали переоценка собственных сил и купание в запрещенном месте, заключили в ведомстве.

Ранее спасатели вытащили из воды трех человек из перевернувшейся лодки. Люди были обнаружены в 50 метрах от берега на поверхности воды. Они держались за край притопленного плавсредства.

До этого дежурная смена поисково-спасательной станции "Академическая" заметила человека во время патрулирования. От госпитализации пострадавший 1986 года рождения отказался. Причиной ЧП стало купание в запрещенном месте.

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