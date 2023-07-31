Трех человек из перевернувшейся лодки спасли в Серебряном бору в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели вытащили из воды трех человек из перевернувшейся лодки. Об этом департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что поисково-спасательная станция "Серебряный бор" получила информацию о перевернувшейся лодке днем 31 июля. Инцидент произошел на Москве-реке в районе пляжа "Серебряный бор – 2". Дежурная смена, которая находилась на патрулировании, немедленно отправилась туда.

По информации ведомства, люди были обнаружены в 50 метрах от берега на поверхности воды. Они держались за край притопленного плавсредства. Их подняли на борт катера, доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь.

В сообщении уточнили, что граждане отказались от медицинской помощи. Их передали полицейским для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее спасатели достали из воды пловца, тонувшего на Терлецких прудах в Москве. Он отказался от госпитализации и был отпущен домой в сопровождении старшего брата после профилактической беседы.

До этого тонувшую женщину вытащили из Мещерского пруда на западе столицы. Инцидент произошел в 30 метрах от берега.

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