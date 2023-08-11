Роспотребнадзор запретил купание в четырех зонах отдыха Москвы

Фото: Москва 24

Столичное управления Роспотребнадзора выдало предписание о запрете купания на территориях четырех зон отдыха. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время пляж Левобережный (САО), пляж Головинские пруды (САО), Путяевский пруд № 1 (ВАО), Большой Садовый пруд (на надзоре ФМБА) используются как зоны отдыха без купания", – говорится в сообщении.

Сейчас на территориях зон отдыха установлены знаки и ограждения. Купание в водоемах будет разрешено после получения удовлетворительных результатов проб заборов воды.

В настоящее время искупаться в столице можно на территориях восьми зон отдыха, в числе которых Серебряный бор – 2 (СЗАО), Серебряный бор – 3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО), пляж Динамо (САО) и Тропарево (ЮЗАО).

Ранее купаться запретили в "Сокольниках". Причиной стало неудовлетворительное качество воды. Тогда Роспотребнадзор выдал предписание о запрете купания в Путяевском пруду № 1.



"Жизнь в большом городе": пляжный сезон