Облачная погода сменит солнечную в Москве 21 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С понедельника, 21 августа, на смену солнечной погоде в Москву придет облачная. Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температурный фон в понедельник в Москве все еще будет оставаться выше нормы. Столбики термометров зафиксируются на отметке в 23–24 градуса. Однако уже во вторник, 22 августа, температура в городе понизится до 20 градусов, а в пригороде может опуститься до 18 градусов.

Значительное понижение температуры воздуха произойдет в столице в среду, 23 августа.

"По сравнению с нынешней неделей, температура понизится примерно на 10 градусов, и она будет уже в диапазоне от 16 до 21 градуса по области. А в Москве температура с трудом будет приближаться к двадцатиградусной отметке – в основном будет 17–19 градусов", – сообщил Вильфанд.

Специалист пояснил, что подобные значения уже можно назвать похолоданием, поскольку температура будет ниже нормы на один градус.

В пятницу, 18 августа, в Москве прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, с 15:00 до 23:00 в городе ожидается дождь с грозами, град и ветер до 15 метров в секунду.

На фоне ожидающейся непогоды городские службы перевели в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад.



Синоптики повысили уровень погодной опасности в столице до оранжевого