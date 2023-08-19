Всемирная метеорологическая организация назвала аномальную жару новой нормой

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Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) назвала аномальную жару в июле и августе новой нормой. Об этом сообщает ВМО со ссылкой на эксперта по климату Альваро Силву.

"Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как волны жары и обильные осадки, увеличились в последние десятилетия. Существует высокая степень уверенности в том, что основной причиной является изменение климата, вызванное деятельностью человека", – отметил он.

Организация подчеркнула, что прошлый месяц оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Несколько метеослужб объявили о возможной экстремальной жаре на третьей неделе августа. На фоне этого ВМО обратила внимание на необходимость следовать предупреждениям служб для безопасности населения.

До этого оранжевый уровень погодной опасности объявили в 28 французских департаментах из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, 19 августа, температура может достичь 38 градусов, а 20 августа столбики термометров поднимутся до 40 градусов.

18 июля температура воздуха на юге Франции поднялась до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Так, в департаменте Арьеж температура достигла рекордных 40,6 градуса. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Ренно на Корсике, где была зафиксирована жара в 38,3 градуса.

Ранее метеорологи рассказали, что для жителей Северного полушария очень жаркая погода представляет серьезные риски для здоровья. В частности, она может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и летальным исходам.

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