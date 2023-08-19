Оранжевый уровень погодной опасности объявили во Франции из-за жары

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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в 28 французских департаментах из-за аномальной жары. Об этом заявил центр инфографики погодных рисков французской метеорологической службы Mеtеo-France.

Согласно информации, данное метеопредупреждение стало третьим из четырех. Желтый уровень погодной опасности объявили еще в 28 департаментах страны.

По прогнозам синоптиков, 19 августа, температура может достичь 38 градусов, а 20 августа столбики термометров поднимутся до 40 градусов.

18 июля температура воздуха на юге Франции поднялась до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Так, в департаменте Арьеж температура достигла рекордных 40,6 градуса. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Ренно на Корсике, где была зафиксирована жара в 38,3 градуса.

Ранее метеорологи рассказали, что для жителей Северного полушария очень жаркая погода представляет серьезные риски для здоровья. В частности, она может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и летальным исходам.

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