В Центральной России за ночь выпало до трех четвертей месячной нормы осадков

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В ночь на воскресенье в Центральной России выпало до трех четвертей от месячной нормы осадков. В столичном регионе выпало 32 процента от месячной нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца.

По словам синоптика, минувшая ночь ознаменовалась активизацией грозовой деятельности. Разряды молнии были зафиксированы на метеостанциях Москвы, Внуково, Домодедово, Подмосковной, Ново-Иерусалима, Наро-Фоминска, Можайска, Серпухова, Коломны, Черустей.

"Гроза сопровождалась ливнями разной интенсивности. В столице, на ВДНХ, выпало 4 миллиметра осадков при месячной норме – 78 миллиметров", – отметил синоптик.

По словам специалиста центра погоды Фобос, самые большие осадки минувшей ночью были зафиксированы на метеостанциях Внуково, Ново-Иерусалим, Горки Ленинские, Дмитров, Подмосковная, Домодедово. Самые сильные осадки были зафиксированы на метеостанции Михнево – 21 миллиметр.

В Центральной России самые обильные осадки прошли в Калужской области: Обнинск – 32 миллиметра, Малоярославец – 48 миллиметров. Синоптик подчеркнул, что это составляет 75% от всего месячного лимита небесной влаги.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе 20 августа. Дожди, местами ливни и гроза прогнозируются в Москве до конца воскресенья. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

В Дептрансе столицы призвали москвичей быть внимательными на дороге, держать дистанцию, избегайте резких маневров во время движения.