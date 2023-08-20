Количество затопленных тайфуном домов в Приморье сократилось почти в 4 раза

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Число подтопленных после тайфуна "Ханун" жилых домов в Приморском крае за сутки сократилось почти в четыре раза – до 52 домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства ГО и ЧС.

Он уточнил, что жилье подтоплено в шести муниципалитетах, также сохраняются переливы на 13 участках дорог, отрезанными остаются два населенных пункта Приморья.

Вместе с тем на сегодняшний день в большинстве рек региона наблюдается спад воды. По словам представителя ведомства, в нижнем течении реки Большая Уссурка в Дальнереченском районе в ближайшие сутки пройдут максимальные уровни паводка, а в воскресенье, 20 августа, начнется спад воды.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае случилось наводнение из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольной в Уссурийске. Власти Приморья ввели в регионе режим ЧС.

Наводнение в этом регионе стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.

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