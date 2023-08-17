Число жертв паводка в Приморье увеличилось до пяти

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Приморском крае после паводка нашли тела еще двух человек. Таким образом, число жертв стихии увеличилось до пяти, сообщает "Интерфакс".

15 августа в отдел полиции "Спасский" заявили об исчезновении местного жителя 1964 года рождения, который во время прохождения паводка уехал на электросамокате из Воскресенка в Спасск-Дальний и перестал выходить на связь. 17 августа тело мужчины обнаружили в реке Кулешовка.

Тело местного жителя 1959 года рождения обнаружили во дворе жилого дома после схода воды. Когда шла эвакуация, он решил переждать паводок по месту жительства, рассчитывая на собственные силы.

Накануне в селе Борисовка нашли тело 25-летнего местного жителя. Выяснилось, что он ехал на велосипеде и его смыло потоком воды. В конце прошлой недели погибли два мальчика. Игравших детей потоком воды затянуло в водопропускную трубу.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае случилось наводнение из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольной в Уссурийске. Власти Приморья ввели в регионе режим ЧС.

Наводнение в этом регионе стало самым масштабным и разрушительным за последнее десятилетие. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.

Оперативная группа МЧС направлена в Приморье