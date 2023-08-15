Два первых полета корабля "Орел" пройдут в 2028 году

Фото: energia.ru

Два первых полета транспортного корабля "Орел" пройдут в 2028 году, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального конструктора РКК "Энергия", главного конструктора Российской орбитальной станции (РОС) Владимира Кожевникова.

В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" он заявил, что в 2028 году планируется беспилотный и пилотируемый полеты. Кожевников добавил, что оба полета пройдут к РОС.

Накануне стало известно, что навигационный аппарат "Глонасс-К2" вывели на орбиту 7 августа. По словам первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александра Иванова, там началась модернизация глобальной навигационной системы.

До этого сообщалось, что на следующей к естественному спутнику Земли автоматической станции "Луна-25" впервые включились научные приборы.